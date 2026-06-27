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LESÃO CORPORAL

Mulher diz ter sido agredida pela ex-companheira do namorado em Lunardelli

Vítima disse à PM que foi agredida enquanto trabalhava em uma loja. Suspeita fugiu antes da chegada dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 10:29:56 Editado em 27.06.2026, 10:29:51
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Mulher diz ter sido agredida pela ex-companheira do namorado em Lunardelli
Autor Polícia Militar atendeu a ocorrência na sexta-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher denunciou à Polícia Militar ter sido agredida pela ex-companheira do namorado na tarde de sexta-feira (26), em uma loja na Avenida Sete de Setembro, em Lunardelli.

Segundo a vítima, a suspeita chegou ao local acompanhada por um homem e outra mulher. Ela afirmou que a mulher se aproximou e passou a agredi-la antes de deixar o local.

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LEIA MAIS: Mulher é presa em flagrante após furtar duas lojas no centro de Apucarana

Após o episódio, os três envolvidos se evadiram antes da chegada da Polícia Militar. A PM realizou patrulhamento nas proximidades, mas não localizou a suspeita.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

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´polícia AGRESSÃO boletim de ocorrência incidente Lunardelli violência domestica
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