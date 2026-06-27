Mulher diz ter sido agredida pela ex-companheira do namorado em Lunardelli
Vítima disse à PM que foi agredida enquanto trabalhava em uma loja. Suspeita fugiu antes da chegada dos policiais
Uma mulher denunciou à Polícia Militar ter sido agredida pela ex-companheira do namorado na tarde de sexta-feira (26), em uma loja na Avenida Sete de Setembro, em Lunardelli.
Segundo a vítima, a suspeita chegou ao local acompanhada por um homem e outra mulher. Ela afirmou que a mulher se aproximou e passou a agredi-la antes de deixar o local.
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Após o episódio, os três envolvidos se evadiram antes da chegada da Polícia Militar. A PM realizou patrulhamento nas proximidades, mas não localizou a suspeita.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.
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