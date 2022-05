Mulher diz que irmão foi levado à força de casa, em Jandaia

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma moradora do bairro Santa Helena, de Jandaia do Sul, acionou a Polícia Militar local na noite desta quinta-feira (12). Ela conta que um homem, que se dizia policial, entrou na casa dos fundos e levou seu irmão, sob ameaças.

continua após publicidade .

A ocorrência policial foi registrada pouco antes das 21 horas, na rua Gregório dos Santos. A mulher conta que um homem chegou numa caminhonete de cor cinza e entrou direto para a casa dos fundos, onde mora seu irmão. Ela relatou aos policiais que ouviu o homem dizer que era policial e teria dito para que seu irmão orasse.

Conforme relato da mulher aos policiais militares, em seguida o homem saiu com o irmão dela, levou-o até a caminhonete e foi embora. A mulher informou que não reconheceu o homem e não sabia do paradeiro do irmão, que não teria telefone.

continua após publicidade .

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, para as investigações.