Mulher diz que foi agredida e a filha ameaçada pelo ex-convivente

Uma moradora de Jardim Alegre acionou a Polícia Militar na noite de terça-feira (30-05) para atendimento em uma ocorrência de violência doméstica, no Conjunto José Pachulski.

No local a equipe do destacamento policial conversou com a solicitante, ela disse que seu ex-convivente esteve com ela durante a tarde toda.

A noite por volta das 20h40, após ingerir bebida alcoólica retornou para a residência dela, ficou alterado, a agrediu e ameaçou sua filha de 13 anos. Após a solicitante indicar onde estaria o autor, a equipe se deslocou ao local.

Indagado sobre os fatos, ele relatou que foi agredido pela solicitante, inclusive, o padrasto presenciou e confirmou os fatos. A equipe então retornou com o possível autor à residência da vítima.

No entanto, a mulher não manifestou interesse em representar contra ele, disse que somente gostaria que o autor se afastasse de perto da residência dela e não a procurasse mais, o que ele concordou.

A solicitante foi novamente orientada quanto aos prazos legais caso haja o interesse de manifestação posterior e em relação ao pedido de medida protetiva de urgência.

