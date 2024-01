Mulher desfere facada no companheiro durante briga em Ivaiporã

Por volta das 17 horas de quarta-feira (3), a equipe RPA da 6ª CIPM em Ivaiporã foi acionada via Copom para atender uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Um homem havia dado entrada na unidade de saúde com ferimento provocado por uma faca.

continua após publicidade

Ao chegar à UPA, a equipe policial conversou com o médico plantonista, que confirmou que a vítima tinha sido atingida no abdômen, mas sem gravidade.

- LEIA MAIS: Homem é preso por incêndio culposo em terreno baldio em Ivaiporã

continua após publicidade

A mulher do homem ferido, que estava presente relatou aos policiais que se desentendeu com o companheiro. Segundo ela, após ser empurrada no sofá, tomou posse de uma faca para se defender, desferindo um golpe no abdômen dele. No entanto, imediatamente cessou a ação e prestou socorro ao marido, o acompanhando até a UPA.

O homem confirmou a versão da companheira. Nenhum dos envolvidos manifestou vontade de representar contra o outro.

Diante dessa situação, o casal foi orientado pela equipe policial, e um Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) foi confeccionado.

Siga o TNOnline no Google News