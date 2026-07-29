Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CASO DE POLÍCIA

Mulher descumpre medida protetiva, invade casa e ameaça homem em Ivaiporã

Suspeita deixou o local ao perceber a chegada da Polícia Militar, mas voltou minutos depois e fez novas ameaças.

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 12:08:04 Editado em 29.07.2026, 12:08:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher descumpre medida protetiva, invade casa e ameaça homem em Ivaiporã
Autor Após as ameaças, a mulher saiu correndo e não foi localizada - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher é suspeita de descumprir uma medida protetiva de urgência ao invadir a casa de um homem na noite de terça-feira (28), no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar (PM), ela entrou no imóvel sem autorização, fez ameaças e fugiu ao notar que a polícia havia sido acionada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi chamada para atender a denúncia por volta das 21h40. Enquanto os policiais registravam os fatos, a mulher retornou ao local visivelmente embriagada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (29)

Na presença da equipe, conforme a PM, ela voltou a ameaçar o morador. A suspeita afirmou que faria o homem ser preso e disse que acabaria com a vida dele.

Ainda segundo o boletim, ela alegou ter sido agredida na rua e declarou que iria incriminá-lo de todas as formas. Após as ameaças, a mulher saiu correndo e não foi localizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima a procurar a Delegacia de Polícia, o Fórum e assistência jurídica para adoção das medidas cabíveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia ameaças assistência jurídica ivaipora MEDIDA PROTETIVA violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV