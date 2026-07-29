Mulher descumpre medida protetiva, invade casa e ameaça homem em Ivaiporã

Suspeita deixou o local ao perceber a chegada da Polícia Militar, mas voltou minutos depois e fez novas ameaças.

Uma mulher é suspeita de descumprir uma medida protetiva de urgência ao invadir a casa de um homem na noite de terça-feira (28), no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar (PM), ela entrou no imóvel sem autorização, fez ameaças e fugiu ao notar que a polícia havia sido acionada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi chamada para atender a denúncia por volta das 21h40. Enquanto os policiais registravam os fatos, a mulher retornou ao local visivelmente embriagada.

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Na presença da equipe, conforme a PM, ela voltou a ameaçar o morador. A suspeita afirmou que faria o homem ser preso e disse que acabaria com a vida dele.

Ainda segundo o boletim, ela alegou ter sido agredida na rua e declarou que iria incriminá-lo de todas as formas. Após as ameaças, a mulher saiu correndo e não foi localizada.

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A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima a procurar a Delegacia de Polícia, o Fórum e assistência jurídica para adoção das medidas cabíveis.

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