Mulher descobre gravidez na hora do parto e dá à luz em Apucarana

Um casal de Borrazópolis, região norte do Paraná, recebeu uma grande surpresa ao ir a uma consulta médica no último dia 15. Acompanhada do esposo Carlos Araújo, 50 anos, Cilene Faria Garcia, 43 anos, reclamava de dores na vesícula para a obstetra e ginecologista Krizia Carvalho. A médica resolveu fazer um ultrassom e descobriu a presença do pequeno Davi, que foi nascer ainda naquele dia.

Conforme conta Carlos, eles não faziam ideia que Cilene estava grávida. Inclusive, a única reação que ela havia tido durante a gestação foram dores que sentiu na vesícula apenas 15 dias antes do parto. "Por conta das dores fomos procurar tratamento. Quando o Davi estava na barriga, as costas estavam viradas para a parte da frente e por isso que ela sentia as dores", explicou o pai, que ainda disse que a esposa não teve a menstruação paralisada e a barriga cresceu, mas bem pouco.

Após descobrir a gravidez, Cilene foi transferida ao Hospital da Providência, em Apucarana, também no norte do Estado, onde o Davi Henrique Faria de Araújo nasceu às 23h05 do dia 15, com 2,725kg e medindo 47cm. "Na parte da manhã ela estava indo ao banheiro várias vezes, porque pensava que era xixi, mas era a bolsa que estava começando a estourar. Quando fez o ultrassom, já estava praticamente entrando em trabalho de parto, tanto que ela foi transferida em emergência para Apucarana. Às20h30 chegamos e às 23h ela teve o Davi, não deu tempo nem de ir para a sala de parto, teve o Davi ali mesmo no quarto onde estávamos", contou.

O casal, que está junto a 28 anos, já tinha três filhos, dois homens, 27 e 18 anos, e uma menina, de 11. Foi em um consenso da família que o bebê ganhou o nome de Davi. "Como não estávamos preparados, não tínhamos um nome em mente. Então falei com minha esposa e conversamos com nossos filhos. Chegamos no nome Davi Henrique. Como fomos abençoados por ter mais um filho, colocamos um nome bíblico", disse o pai.

Apesar da chegada inesperada da criança, ela e a mãe passam bem. "O Davi está super bem, fez os exames no hospital e não apareceu nada. A Cilene também está com saúde perfeita e não está com nenhum tipo de complicação", informou Carlos.

