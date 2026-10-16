Mulher descobre golpe do cartão e perde mais de R$ 2,5 mil em Rio Branco do Ivaí

Vítima teve o nome usado em 11 compras pela internet e procurou a Polícia Militar para denunciar a fraude

Uma moradora de Rio Branco do Ivaí procurou a Polícia Militar após constatar que foi vítima de um golpe financeiro com o seu cartão de crédito. Ao todo, os criminosos realizaram 11 compras que somaram o valor de R$ 2.527,00.

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As operações fraudulentas foram feitas pela internet no período entre 7 de setembro e 13 de outubro. A vítima relatou aos policiais que só percebeu o prejuízo quando a fatura chegou para pagamento no meio desta semana.

Segundo a moradora, nenhuma das transações foi feita por ela ou com o seu consentimento. A equipe da PM registrou o boletim de ocorrência por estelionato e orientou a mulher sobre os procedimentos legais que deve adotar junto ao banco e à Justiça para tentar reaver o dinheiro.