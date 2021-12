Da Redação

Mulher denuncia vizinha após furto de panelas em Jandaia

Uma mulher, de 35 anos, acionou a Polícia Militar (PM), de Jandaia do Sul, nesta quinta-feira (9), após constatar que a vizinha, de 24 anos, havia roubado duas panelas e alguns utensílios domésticos de sua casa. A ocorrência foi registrada na área central da cidade.

Ao chegar no local, a equipe conversou com a solicitante, que informou que ficou fora de casa durante um período do dia e quando voltou à residência sentiu falta dos objetos citados.

Diante do ocorrido e da vontade da vizinha de representar contra a autora, ambas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. Ainda conforme o boletim, a vítima está grávida de cinco meses.