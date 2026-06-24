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INVESTIGAÇÃO

Mulher denuncia violência sexual, agressão e ameaças do ex em Ivaiporã

Mulher relatou violência sexual, agressões e ameaças do ex-companheiro; suspeito não foi localizado pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 07:17:50 Editado em 24.06.2026, 07:17:48
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Mulher denuncia violência sexual, agressão e ameaças do ex em Ivaiporã
Autor Policiais realizaram buscas pelo suspeito. No entanto, ele não foi localizado - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher denunciou à Polícia Militar ter sido vítima de violência sexual, agressão física e ameaças por parte do ex-companheiro na tarde de terça-feira (23), em Ivaiporã.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que foi até a residência do ex-companheiro para buscar roupas. No local, ele teria segurado seu pescoço, causando vermelhidão, além de rasgar suas vestes.

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A mulher relatou ainda ter sido obrigada a manter relação sexual contra a própria vontade sob ameaça de uma faca. Conforme o registro policial, o suspeito também teria feito imagens durante o ato e a ameaçado para que não contasse o ocorrido a ninguém.

A vítima afirmou ainda ter recebido ameaças de morte. Segundo seu relato, o homem disse saber onde ela mora e trabalha. Com apoio de outra equipe, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito. No entanto, ele não foi localizado.

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A mulher foi orientada a procurar a Polícia Civil para solicitar a guia de exame de lesão corporal e requerer medida protetiva de urgência. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

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agressão física' ameaças Direitos das Mulheres MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR VIOLÊNCIA SEXUAL
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