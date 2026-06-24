Mulher denuncia violência sexual, agressão e ameaças do ex em Ivaiporã
Mulher relatou violência sexual, agressões e ameaças do ex-companheiro; suspeito não foi localizado pela PM
Uma mulher denunciou à Polícia Militar ter sido vítima de violência sexual, agressão física e ameaças por parte do ex-companheiro na tarde de terça-feira (23), em Ivaiporã.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que foi até a residência do ex-companheiro para buscar roupas. No local, ele teria segurado seu pescoço, causando vermelhidão, além de rasgar suas vestes.
LEIA MAIS: Maria Eduarda recebe alta após internação na UTI e família agradece orações
A mulher relatou ainda ter sido obrigada a manter relação sexual contra a própria vontade sob ameaça de uma faca. Conforme o registro policial, o suspeito também teria feito imagens durante o ato e a ameaçado para que não contasse o ocorrido a ninguém.
A vítima afirmou ainda ter recebido ameaças de morte. Segundo seu relato, o homem disse saber onde ela mora e trabalha. Com apoio de outra equipe, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito. No entanto, ele não foi localizado.
A mulher foi orientada a procurar a Polícia Civil para solicitar a guia de exame de lesão corporal e requerer medida protetiva de urgência. O caso será apurado pelas autoridades competentes.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos