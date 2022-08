Mulher denuncia relação sexual forçada com homem em festa em Ivaiporã

Da Redação

No início da manhã de sábado (6), por volta das 6h30, uma mulher ligou para a Polícia Militar (PM) e afirmou ter sido vítima de estupro na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã, no norte do Paraná.

A equipe foi para o local e conversou com a moça. Ela relatou para os policiais que participava de uma festa e durante a madrugada beijou um rapaz.

Ele a levou para um quarto da residência e tentou manter relações sexuais com a jovem, porém, ela se negou, mas o rapaz não teria se importado então, usando a força e contra a vontade da vítima, tirou a roupa dela forçando ao ato, causando dor e lesão.

Os policiais não encontraram o homem, que foi devidamente identificado. A mulher foi orientada .O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Ivaiporã que vai investigar a denúncia e ouvir as pessoas envolvidas.

