Mulher denuncia namorado por agressão em Ivaiporã

A vítima apresentava marcas visíveis na mão direita e no lado esquerdo do tronco

Uma moradora de Ivaiporã compareceu à sede da 6ª CIPM na sábado (21), por volta do meio-dia , para registrar um boletim de violência doméstica contra o namorado.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a vítima alegou que, durante a madrugada, por volta da 1 hora, o namorado a agrediu fisicamente após um surto de raiva.

Ao manifestar o desejo de ir embora, ele a jogou no chão. Ela apresentava marcas visíveis na mão direita e no lado esquerdo do tronco, abaixo das costelas.

A vítima também relatou aos policiais ter sido mantida em cárcere privado. Ela disse que o agressor a impediu de sair da casa, mantendo as chaves e o celular em seu poder, e mantinha a posse de uma faca.

A mulher disse ainda que vai solicitar uma medida protetiva contra o agressor, demonstrando falta de interesse em manter o relacionamento após as agressões.

