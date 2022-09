Mulher denuncia marido suspeito de abuso contra filha de 8 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) deslocou até a Vila Diniz, em Cruzmaltina, em atendimento a um caso de abuso sexual infantil, onde a solicitante, de 28 anos, relatou que seu marido, de 45 anos, teria abusado de sua filha, de 08 anos. O caso foi registrado pela PM na noite de sábado (3), por volta das 20h40.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência, no local em contato com a solicitante, ela passou a relatar que sua filha há alguns dias vem se comportando estranhamente, não querendo ficar sozinha com o padrasto.

No sábado, a solicitante em conversa com a criança, começou a perguntar sobre o assunto, mas ela não queria falar. Até que a mãe pegou uma cinta e disse que se não contasse a bateria.

continua após publicidade .

Momento em que a criança relatou, que o padrasto por algumas vezes tirou sua roupa e passou a mão em seu órgão genital.

Posto isso, a equipe deslocou até o endereço do casal, onde deu voz de prisão ao homem, que se mostrou bastante surpreso, mas cooperou pacificamente com a equipe.

Segundo ele, estava em paz com a esposa, até o início da manhã, e quando relatou a ela que por problemas financeiros teria que vender o carro, e ela começou a criar confusão. Posteriormente saiu da residência, não retornando até a chegada da equipe.

Diante dos fatos, ambas as partes foram encaminhadas até a 53ª DRP de Faxinal, para as providências cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News