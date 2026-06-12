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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia invasão de casa e ameaças de ex-companheiro em Faxinal

Segundo a PM, vítima afirmou que homem entrou na casa em Faxinal sem autorização e ameaçou divulgar conteúdos íntimos após o fim do relacionamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 07:59:33 Editado em 12.06.2026, 07:59:30
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Mulher denuncia invasão de casa e ameaças de ex-companheiro em Faxinal
Autor Situação foi registrada pela PM em Faxinal - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Uma mulher denunciou o ex-companheiro por invasão da residência e ameaças na tarde de quinta-feira (11), em Faxinal, no Vale do Ivaí. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após a vítima informar que o ex havia entrado em sua residência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os dois discutindo na garagem da casa.

A mulher pedia a devolução de um celular. Conforme a PM, o aparelho foi entregue pelo homem na presença da equipe. Em depoimento aos policiais, a vítima contou que o relacionamento terminou há cerca de duas semanas e que, desde então, vem sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro.

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Segundo o relato, o homem teria dito que divulgaria conteúdos íntimos dela e que não a deixaria em paz por causa de desentendimentos relacionados à divisão de bens do casal.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito entrou na residência para cobrar valores que haviam sido acordados anteriormente entre as partes. O homem foi abordado e revistado pelos policiais, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

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Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A vítima também manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva de urgência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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