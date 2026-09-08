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INVASÃO DE DOMICÍLIO

Mulher denuncia invasão de casa durante a madrugada em Ivaiporã

Vítima contou à PM que um homem entrou em sua casa sem autorização e se recusou a sair. Suspeito não foi encontrado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher denuncia invasão de casa durante a madrugada em Ivaiporã
Autor Moradora acionou a Polícia Militar após homem se recusar a sair da casa - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher denunciou uma violação de domicílio durante a madrugada desta terça-feira (8), na Rua José Bonifácio, em Ivaiporã. Segundo ela, um homem entrou na casa sem autorização e não quis sair.

A mulher contou aos policiais que conheceu o homem há cerca de uma semana. Durante a madrugada, ele foi até a frente da residência e entrou no imóvel.

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LEIA MAIS: PM apreende quatro veículos após denúncias recebidas pelo 190 em Ivaiporã

Ainda segundo o relato, o homem se recusou a deixar a casa. A moradora, então, acionou a Polícia Militar.

Quando a equipe chegou, o suspeito já havia deixado o local. Os policiais fizeram buscas nas proximidades, mas não encontraram o homem.

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Depois, a equipe voltou à residência e orientou a moradora sobre os procedimentos relacionados ao caso.

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