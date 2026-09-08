Mulher denuncia invasão de casa durante a madrugada em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítima contou à PM que um homem entrou em sua casa sem autorização e se recusou a sair. Suspeito não foi encontrado

Uma mulher denunciou uma violação de domicílio durante a madrugada desta terça-feira (8), na Rua José Bonifácio, em Ivaiporã. Segundo ela, um homem entrou na casa sem autorização e não quis sair.

A mulher contou aos policiais que conheceu o homem há cerca de uma semana. Durante a madrugada, ele foi até a frente da residência e entrou no imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: PM apreende quatro veículos após denúncias recebidas pelo 190 em Ivaiporã

Ainda segundo o relato, o homem se recusou a deixar a casa. A moradora, então, acionou a Polícia Militar.

Quando a equipe chegou, o suspeito já havia deixado o local. Os policiais fizeram buscas nas proximidades, mas não encontraram o homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois, a equipe voltou à residência e orientou a moradora sobre os procedimentos relacionados ao caso.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos