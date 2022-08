Mulher denuncia instrutor de autoescola por importunação em Ivaiporã

Da Redação

Conforme a vítima, seu instrutor de autoescola foi quem cometeu o crime

Uma mulher, que mora em Ivaiporã, no norte do Paraná, chamou a Polícia Militar (PM), no final da tarde de quarta-feira (24), e denunciou uma importunação sexual que sofreu. Conforme a vítima, seu instrutor de autoescola foi quem cometeu o crime.

A moça contou que no dia anterior o suspeito passou a mão em sua perna durante a aula de direção. Porém, na quarta, próximo ao término da aula, ele teria falado para a vítima encostar, retirou a chave do veículo, trancou as portas a impedindo de desembarcar, então passou a mão em seu corpo, tentou beijá-la.

A mulher ainda disse para a PM, que após toda a situação, o homem devolveu a chave do veículo, como se nada tivesse acontecido, e teria falado que não adiantava a vítima contar sobre o ocorrido, pois ninguém iria acreditar nela.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi para a sua residência, refletiu sobre o fato e mandou uma mensagem via WhatsApp para o proprietário da autoescola, pedindo para mudar de instrutor.

Em seguida, resolveu ir pessoalmente na autoescola conversar com o proprietário, o qual afirmou que não é a primeira vez que teve este tipo de reclamação referente ao instrutor citado e que iria tomar uma providência.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos em relação ao caso, porém, a PM informou que a mulher preferiu não representar contra o instrutor nesse momento.

