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OFENSAS

Mulher denuncia injúria por postagens em rede social em Borrazópolis

Vítima afirma que foi alvo de ofensas e ameaças relacionadas à deficiência visual; caso foi registrado e encaminhado à Polícia Judiciária

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 09:47:10 Editado em 28.07.2026, 09:47:04
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Mulher denuncia injúria por postagens em rede social em Borrazópolis
Autor Mulher apresentou impressões das publicações à equipe policial - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma injúria em Borrazópolis foi registrada pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (27). A vítima procurou a Polícia Militar e afirmou ter sido ofendida e ameaçada em publicações feitas por uma mulher em uma rede social, com referências à sua deficiência visual.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Sistema de Atendimento e Despacho de Emergências (Sade). No local, os policiais conversaram com a solicitante, que relatou não aceitar o relacionamento do filho com a autora das publicações.

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Ainda conforme o registro, a vítima informou que as mensagens foram publicadas no dia 17 de julho, por meio do status de uma rede social. As postagens, segundo ela, continham injúrias e ameaças com menções à sua deficiência visual.

Para comprovar a denúncia, a mulher apresentou impressões das publicações à equipe policial. Em seguida, acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

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Por fim, os policiais orientaram a vítima sobre os procedimentos legais. O boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Polícia Judiciária, que dará sequência à apuração do caso.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
boletim de ocorrência Borrazópolis Deficiência Visual injúria POLICIA MILITAR rede social
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