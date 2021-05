Mulher denuncia furto de parte do seu Auxílio Emergencial

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta terça-feira (25), pela manhã uma mulher denunciou no destacamento da PM em Cambira, que teve parte do seu auxílio-emergencialretirado da sua conta sem autorização. Ela disse aos policiais que por ser analfabeta, quem faz as transações em sua conta da Caixa é uma amiga.

Segundo ela, no mês passado havia só R$ 83 disponíveis, sendo que o valor depositado para ela é de R$ 250. Mesmo assim, disse que preferiu deixar a quantia para saque no próximo mês com os depósitos acumulados.

A mulher, que mora no Conjunto Vale Verde contou a situação para uma irmã que foi conferir e notou a movimentação atípica de um débito no valor de R$ 167,33 na conta, que segundo a vítima não foi ela quem fez.

A PM registrou o boletim da ocorrência e orientou a vítima.