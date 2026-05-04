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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia ex por agressão física após briga em Faxinal

Caso de violência doméstica foi registrado na noite de domingo (3)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 11:27:38 Editado em 04.05.2026, 11:27:33
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Mulher denuncia ex por agressão física após briga em Faxinal
Autor A vítima apresentava marcas aparentes nos braços, rosto e pescoço - Foto: Agência Brasil/Freepik/ilustração

Uma mulher foi agredida pelo ex-convivente após uma discussão na noite de domingo (3), no centro de Faxinal. O caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar, acionada via Copom para atender a ocorrência.

Segundo a vítima, ela estava em um bar com a filha quando o ex pegou, sem autorização, a chave da residência que estava sobre a mesa. Em seguida, ele foi até a casa para buscar alguns pertences.

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Ao perceber a falta da chave, a mulher foi até a residência. No local, encontrou o ex e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, conforme o relato à polícia, o homem a agrediu fisicamente.

A vítima apresentava marcas aparentes nos braços, rosto e pescoço. No entanto, antes da chegada da equipe policial, o suspeito fugiu.

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A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizar o autor. Após receber orientações, a vítima teve o boletim registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

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agressão física' boletim de ocorrência Faxinal Lesão corporal POLICIA MILITAR violência domestica
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