Mulher denuncia ex por agressão física após briga em Faxinal
Caso de violência doméstica foi registrado na noite de domingo (3)
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Uma mulher foi agredida pelo ex-convivente após uma discussão na noite de domingo (3), no centro de Faxinal. O caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar, acionada via Copom para atender a ocorrência.
Segundo a vítima, ela estava em um bar com a filha quando o ex pegou, sem autorização, a chave da residência que estava sobre a mesa. Em seguida, ele foi até a casa para buscar alguns pertences.
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Ao perceber a falta da chave, a mulher foi até a residência. No local, encontrou o ex e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, conforme o relato à polícia, o homem a agrediu fisicamente.
A vítima apresentava marcas aparentes nos braços, rosto e pescoço. No entanto, antes da chegada da equipe policial, o suspeito fugiu.
A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizar o autor. Após receber orientações, a vítima teve o boletim registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.
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