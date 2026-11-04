Mulher denuncia ex-esposa do marido por humilhação e ameaças em supermercado de Cambira

Vítima relatou à Polícia Militar que estava com os filhos quando a suspeita, que trabalha no estabelecimento, fez gestos de deboche pelas suas costas

Uma mulher de 28 anos procurou a Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite de terça-feira (3) para registrar um boletim de ocorrência contra a ex-esposa de seu atual marido. A vítima alega ter sido alvo de humilhações e deboches dentro de um supermercado na cidade de Cambira, local onde a suspeita trabalha, além de relatar um histórico de ameaças e injúrias.

LEIA MAIS: Dom Carlos José de Oliveira deixa Apucarana para assumir a Diocese de Limeira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da vítima, o estopim do conflito ocorreu no último dia 27 de outubro. Ela fazia compras no estabelecimento acompanhada de seus filhos e aguardava na fila do único caixa em funcionamento. Nesse momento, a ex-mulher de seu marido teria se aproximado por trás e feito gestos de deboche, provocando risos na operadora de caixa. Ao perceber a situação, a cliente questionou a funcionária sobre a atitude e solicitou a presença do gerente, pedido que foi negado pela atendente. A mulher destacou aos policiais que o fato de estar com as crianças tornou a situação ainda mais humilhante e que se sente frequentemente constrangida por amigos da suspeita no local.

Além do episódio no supermercado, a solicitante informou à polícia que as ofensas e intimidações são recorrentes. Ela afirma possuir mensagens de aplicativo que comprovam as ameaças e injúrias, incluindo xingamentos direcionados ao seu marido. A vítima relatou ainda que já foi advertida pela suspeita sobre a forma como trata o enteado, sob ameaça de "consequências", mesmo afirmando que sempre teve uma relação afetuosa com a criança.

Por fim, a mulher denunciou que a ex-companheira proibiu injustamente que os filhos vejam o pai, justificando ter medo das atitudes da atual esposa. O caso foi registrado pelas autoridades como desinteligência. A vítima foi devidamente orientada pelos policiais e informou que decidirá posteriormente se irá formalizar uma representação criminal contra a autora das ofensas.