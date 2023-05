Mulher denuncia cunhado por agressão e ameaça, em Jardim Alegre

Da Redação

Na segunda-feira (15) compareceu ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre uma mulher relatando ter sido vítima de ameaça e lesão corporal.

Ela disse aos policiais que no domingo (14), Dia das Mães, estava no almoço reunida com toda a família quando houve um desentendimento.

Durante a discussão seu cunhado estava embriagado passou a ficar agressivo e deu empurrões e dois tapas em seu rosto.

O autor também teria feito ameaças de morte a solicitante. Ele teria dito que compraria uma arma de fogo e iria matá-la.

Diante dos fatos a mulher foi orientada pelos policiais e disse que posteriormente iria procurar à Delegacia de Polícia Civil para tomar as providências cabíveis.

