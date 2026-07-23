Mulher denuncia ameaças do companheiro e caso vai à delegacia em Ivaiporã
Polícia Militar atendeu ocorrência de ameaças no Jardim Itaipu e encaminhou o casal à Polícia Civil.
Uma ameaça contra mulher em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na tarde de quarta-feira (22), no Jardim Itaipu. A mulher relatou à PM que vinha sendo ameaçada pelo companheiro dentro de casa. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo Sade/Copom após a denúncia de violência doméstica.
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Conforme o relato da mulher aos policiais, ela sofria ofensas frequentes. Ainda segundo a denunciante, o companheiro dizia que ela não tinha direito aos bens da casa nem ao imóvel, afirmava que venderia a propriedade sem o consentimento dela e também a ameaçava de agressão.
Diante do relato e da natureza da ocorrência, os policiais encaminharam as partes à delegacia para os procedimentos da Polícia Judiciária.
A PM informou que a mulher não apresentava lesões aparentes no momento do atendimento.
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