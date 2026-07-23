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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia ameaças do companheiro e caso vai à delegacia em Ivaiporã

Polícia Militar atendeu ocorrência de ameaças no Jardim Itaipu e encaminhou o casal à Polícia Civil.

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 10:52:06 Editado em 23.07.2026, 10:52:03
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Mulher denuncia ameaças do companheiro e caso vai à delegacia em Ivaiporã
Autor Policiais encaminharam as partes à delegacia para os procedimentos da Polícia Judiciária - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma ameaça contra mulher em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na tarde de quarta-feira (22), no Jardim Itaipu. A mulher relatou à PM que vinha sendo ameaçada pelo companheiro dentro de casa. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo Sade/Copom após a denúncia de violência doméstica.

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LEIA MAIS: Homem sofre amputação de dedos e é internado em Ivaiporã

Conforme o relato da mulher aos policiais, ela sofria ofensas frequentes. Ainda segundo a denunciante, o companheiro dizia que ela não tinha direito aos bens da casa nem ao imóvel, afirmava que venderia a propriedade sem o consentimento dela e também a ameaçava de agressão.

Diante do relato e da natureza da ocorrência, os policiais encaminharam as partes à delegacia para os procedimentos da Polícia Judiciária.

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A PM informou que a mulher não apresentava lesões aparentes no momento do atendimento.

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ameaça à mulher Delegacia de Polícia Civil Direitos da Mulher ivaipora POLICIA MILITAR violência domestica
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