Mulher denuncia ameaça de morte e homem acaba preso em Arapuã

Um caso de violência doméstica terminou com um homem detido em Arapuã na noite de terça-feira (5), depois que a companheira denunciou ameaças de morte feitas dentro da residência do casal.

A equipe policial foi acionada por volta das 21h53 para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, encontrou a mulher abalada e relatando que o marido chegou em casa sob efeito de drogas.

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Segundo o boletim, ele começou a ofendê-la com xingamentos, fez acusações de traição e passou a ameaçá-la de morte. Conforme o relato, o suspeito disse que mataria a companheira caso ela fosse para a casa dos pais.

Apesar da gravidade das ameaças, a vítima informou que não sofreu agressão física naquele momento.doméstica e familiar. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão no local. Como estava alterado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da abordagem.

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Na sequência, ele foi levado à Central de Flagrantes e ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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