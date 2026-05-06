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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia ameaça de morte e homem acaba preso em Arapuã

Caso de violência doméstica mobilizou a polícia na noite de terça-feira (5)

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 09:55:41 Editado em 06.05.2026, 10:00:16
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Mulher denuncia ameaça de morte e homem acaba preso em Arapuã
Autor O caso foi registrado na cidade de Arapuã no Vale do Ivaí - Foto: Ilustração/Joédson Alves/Agência Brasil

Um caso de violência doméstica terminou com um homem detido em Arapuã na noite de terça-feira (5), depois que a companheira denunciou ameaças de morte feitas dentro da residência do casal.

A equipe policial foi acionada por volta das 21h53 para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, encontrou a mulher abalada e relatando que o marido chegou em casa sob efeito de drogas.

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Segundo o boletim, ele começou a ofendê-la com xingamentos, fez acusações de traição e passou a ameaçá-la de morte. Conforme o relato, o suspeito disse que mataria a companheira caso ela fosse para a casa dos pais.

Apesar da gravidade das ameaças, a vítima informou que não sofreu agressão física naquele momento.doméstica e familiar. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão no local. Como estava alterado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da abordagem.

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Na sequência, ele foi levado à Central de Flagrantes e ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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ameaças de morte Arapuã drogas e álcool prisão em flagrante Violência contra a mulher violência domestica
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