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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Mulher denuncia agressão e cárcere privado em Faxinal

Vítima relatou agressões, tentativa de estrangulamento e ameaça de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher denuncia agressão e cárcere privado em Faxinal
Autor Vítima relatou agressões, tentativa de estrangulamento e ameaça de morte - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Uma mulher denunciou o convivente por agressão, cárcere privado e ameaça de morte em Faxinal, no Vale do Ivaí, na manhã de sexta-feira (11).

Segundo a vítima, a discussão começou durante a madrugada após ela questionar o uso de drogas na residência do casal. Pela manhã, o desentendimento evoluiu para agressões.

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LEIA MAIS: Homem é preso após ameaçar companheira e quebrar objetos em Ivaiporã

A mulher relatou ter sido derrubada e sofrer lesão no braço. Ela também afirmou que o homem tentou estrangulá-la e levou seu celular. Ainda segundo a vítima, ela ficou presa na residência das 9h ao meio-dia. Ela teria conseguido sair após gritar por socorro.

A mulher também relatou que o convivente ameaçou matá-la. Segundo ela, ele disse que buscaria uma arma na casa de um amigo, em outra cidade. A Polícia Militar encaminhou a vítima ao hospital para atendimento e registro das lesões. Ela também recebeu orientações sobre medida protetiva.

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Os policiais fizeram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

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