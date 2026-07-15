Mulher denuncia agressão e ameaças do ex-companheiro no trabalho em Ivaiporã

Vítima afirmou à PM que foi agredida e ameaçada pelo ex-companheiro durante o expediente em um comércio no Centro da cidade

Um caso de violência doméstica em Ivaiporã é alvo de investigação após uma mulher denunciar o ex-companheiro por agressão e ameaças, na manhã de terça-feira (14), no Centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Segundo a vítima, ela trabalha em um comércio da região central quando o ex-companheiro chegou ao local. Ela contou que o homem a segurou com força pelos braços e exigiu que saísse para conversar.

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Ainda conforme o relato, o suspeito ameaçou divulgar fotos da mulher em grupos de redes sociais e disse que faria o possível para que ela perdesse o emprego, caso ela não atendesse ao pedido.

A vítima também informou que já sofreu outras agressões físicas e que, durante o relacionamento, foi alvo constante de violência física e psicológica. Após receber as características do suspeito, os policiais fizeram buscas pela região, mas não o localizaram.

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O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

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