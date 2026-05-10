Mulher denuncia agressão de ex-companheiro na região da rodoviária de Faxinal
Caso de violência doméstica em Faxinal foi registrado na noite de sexta-feira (9); suspeito fugiu
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Uma mulher foi agredida pelo ex-convivente na noite de sexta-feira (9), perto da rodoviária de Faxinal, no Vale do Ivaí. Segundo a Polícia Militar, o aconteceu enquanto a vítima caminhava pela via pública e foi surpreendida com um soco na cabeça.
Conforme o boletim, a equipe policial foi acionada por volta das 20h50 após informações de que uma mulher havia sido agredida nas proximidades do terminal rodoviário por um homem com blusa vermelha.
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No local, a vítima contou aos policiais que o agressor era seu ex-convivente. Depois da agressão, ele fugiu e não foi mais visto.
A mulher não apresentava ferimentos aparentes. Ainda assim, os policiais ofereceram encaminhamento médico, mas ela recusou atendimento.
Além disso, a equipe também ofereceu apoio para levá-la até a residência ou outro local seguro. No entanto, ela decidiu permanecer em um estabelecimento comercial próximo, acompanhada de amigos.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou o suspeito.
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