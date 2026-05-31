Mulher denuncia agressão com facão e ameaça de morte em Ariranha do Ivaí

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Uma mulher denunciou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro com um facão na madrugada deste domingo (31), em Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta de 0h15 para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência.

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No local, a vítima contou aos policiais que teve um desentendimento com o convivente. Conforme o relato, durante a discussão ele teria feito ameaças de morte e afirmado que a mataria caso ela acionasse a polícia.

A mulher também relatou que foi agredida com um facão. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria utilizado a lateral da lâmina para desferir diversos golpes, causando hematomas.

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O suspeito já havia fugido antes da chegada da equipe. A PM realizou buscas nas proximidades para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

Ainda conforme o registro policial, a vítima manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva de urgência. O caso deve seguir para os procedimentos previstos na Lei Maria da Penha.

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