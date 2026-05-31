Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia agressão com facão e ameaça de morte em Ariranha do Ivaí

Segundo a PM, vítima relatou que foi atingida por golpes com a lateral da lâmina do facão durante discussão com o companheiro; suspeito não foi locali

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 13:07:53 Editado em 31.05.2026, 13:07:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher denuncia agressão com facão e ameaça de morte em Ariranha do Ivaí
Autor Home se evadiu do local antes da chegada da PM - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher denunciou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro com um facão na madrugada deste domingo (31), em Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta de 0h15 para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Moradora de Manoel Ribas que morreu em acidente em Jardim Alegre é identificada

No local, a vítima contou aos policiais que teve um desentendimento com o convivente. Conforme o relato, durante a discussão ele teria feito ameaças de morte e afirmado que a mataria caso ela acionasse a polícia.

A mulher também relatou que foi agredida com um facão. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria utilizado a lateral da lâmina para desferir diversos golpes, causando hematomas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito já havia fugido antes da chegada da equipe. A PM realizou buscas nas proximidades para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

Ainda conforme o registro policial, a vítima manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva de urgência. O caso deve seguir para os procedimentos previstos na Lei Maria da Penha.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO ameaças Ariranha do Ivaí lei maria da penha MEDIDA PROTETIVA segurança da mulher violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV