Mulher denuncia agressão com facão e ameaça de morte em Ariranha do Ivaí
Segundo a PM, vítima relatou que foi atingida por golpes com a lateral da lâmina do facão durante discussão com o companheiro; suspeito não foi locali
Uma mulher denunciou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro com um facão na madrugada deste domingo (31), em Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta de 0h15 para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência.
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No local, a vítima contou aos policiais que teve um desentendimento com o convivente. Conforme o relato, durante a discussão ele teria feito ameaças de morte e afirmado que a mataria caso ela acionasse a polícia.
A mulher também relatou que foi agredida com um facão. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria utilizado a lateral da lâmina para desferir diversos golpes, causando hematomas.
O suspeito já havia fugido antes da chegada da equipe. A PM realizou buscas nas proximidades para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.
Ainda conforme o registro policial, a vítima manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva de urgência. O caso deve seguir para os procedimentos previstos na Lei Maria da Penha.
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