Mulher deixa carro destravado e tem iPhone furtado

Na noite de quarta-feira (20), por volta das 19h30, uma mulher procurou a Polícia Militar para relatar que foi vítima de furto, na Rua Tiradentes, em Jardim Alegre. Ela teve o celular levado de dentro do carro.

A solicitante disse aos policiais militares, que desceu do seu veículo para comprar dois refrigerantes em um bar e deixou seu celular, um iPhone 7 plus preto e com capa de proteção rosa, a carteira de habilitação da mulher estava dentro da capa do celular, em cima do banco.

Disse ainda aos policiais que os vidros das janelas estavam fechados, porém as portas não estavam travadas, e que em questão de aproximadamente 20 minutos quando retornou ao veículo para buscar o aparelho celular para carregar, o celular havia desaparecido.

A vítima também tentou ligar três vezes, e na quarta vez deu caixa postal, foi tentado rastrear o dispositivo através de aplicativo, porém sem êxito.

