Mulher de posse de faca ameaça moradores em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada desta quinta-feira (31), por volta das 2 horas, a equipe de plantão da Polícia Militar (PM), foi solicitada para a Rua Júlio Guerra em Ivaiporã, onde uma mulher estaria em frente a uma residência com uma faca ameaçando os moradores.

continua após publicidade .

Ao chegar no local, foi encontrado o solicitante que informou que estava em casa quando a uma mulher chegou na residência com uma faca e ameaçando mata-los. Disse ainda, que a mulher quebrou duas janelas da residência, tanto que acabou com ferimento na própria mão.

Antes da chega da equipe da PM, a mulher se evadiu, a vitima relatou que a mulher usava tornozeleira eletrônica. Os policiais fizeram patrulhamento, por diversas vias e lugares possíveis, porém não obteve êxito.