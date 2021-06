Mulher de 83 anos é a 17ª vitima da Covid em S. João do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

São João do Ivaí registrou mais uma morte causada pela Covid-19. Agora, a cidade possui 17 óbitos pela doença.

A vítima fatal, Maria do Espírito Santo de Sá Pereira, 83 anos, esposa do seo Jacinto Português . Ele morreu por volta das 6 horas desta terça-feira (1º ), no Hospital Regional de Ivaiporã, onde estava internada desde a última quarta-feira (26) em tratamento da doença.

Familiares e amigos farão cortejo em homenagem a dona Maria, saindo às 13 horas do pátio da C.Vale até o Cemitério Municipal de São João do Ivaí.

* Com informações Canal HP