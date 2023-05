Mulher de 52 anos morre após sofrer queda dentro de casa em Ivaiporã

Da Redação

Ocorrência foi registrada na noite de domingo

Uma mulher de 52 anos, identificada como Marli Gomes Ribeiro, morreu na noite de domingo (30), após uma queda dentro de casa, em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada por volta das 19h50, na Rua Luiz Pasteur, no Jardim Imperial, em Ivaiporã, norte do Paraná.

Equipes do Siate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Os socorristas tentaram reanimar a vítima com procedimento de massagem cardíaca. Foram 45 minutos de manobras, no entanto, a mulher não resistiu.

Não é possível afirmar se a morte foi provocada por um mal súbito ou por trauma na cabeça devido à queda, informou os socorristas. O corpo está sendo velado na Capela Aliança. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Ivaiporã, no final da tarde.

