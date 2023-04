Mulher de 49 anos é presa acusada de dirigir carro embriagada

Da Redação

Uma mulher de 49 anos foi presa acusada de dirigir embriagada. O caso aconteceu na tarde de domingo (17), na Rua Território do Acre, em Borrazópolis.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, durante patrulhamento pelas proximidades do lago municipal, a equipe de serviço avistou um VW/Gol cinza, a qual as equipes constantemente vêm recebendo denúncias de que é de propriedade de um casal, e que ambos costumam conduzi-lo embriagados, inclusive se envolvendo em diversos acidentes.

Ao ser avistado, foi possível notar que a condutora dirigia com bastante dificuldade.

Sendo então abordada, a mulher apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, grande dificuldade no equilíbrio, exaltação, agressividade.

Ao desembarcar do veículo, ela questionou a abordagem e mandou a equipe caçar o que fazer por três vezes.

Indagada se ingeriu bebida alcoólica, afirmou que bebeu cerveja. Sendo oferecido realizar o teste do etilômetro, optou por recusar, e recebeu voz de prisão.

A mulher ainda tentou se evadir do local, sendo necessário uso de algemas para contê-la.

Diante dos fatos o veículo foi encaminhado ao pátio do DPM de Borrazópolis e a autora até a 53ª DRP de Faxinal, para as notificações e providências cabíveis quanto aos fatos.

