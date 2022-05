Mulher de 40 anos é encontrada morta dentro de casa

Da Redação

Claudirene de Jesus Leite, 40 anos

Uma mulher de 40 anos, morreu na noite de domingo (12), ela foi encontrada pela própria mãe na residência onde morava, na Rua São Paulo, em Borrazópolis. A mulher foi identificada como Claudirene de Jesus Leite.

continua após publicidade .

Conforme o boletim da Polícia Militar, a enfermeira do Hospital Municipal de Borrazópolis relatou que recebeu solicitação para prestar atendimento à mulher que havia sofrido uma queda, quando chegou ao local juntamente com o restante da equipe médica foi constatado que a mulher já se encontrava em óbito.

A mãe da vítima relatou que estava em casa, quando a filha chegou embriagada e entrou no quarto. Após aproximadamente 20 minutos ela escutou um barulho e quando abriu a porta se deparou com a filha caída no chão, e acionou o Hospital Municipal.

continua após publicidade .

Diante dos fatos foi realizado contato com a Polícia Civil de Faxinal. O investigador informou que conforme orientação do delegado de plantão não seria necessária a presença da Polícia Civil, nem do Instituto Médico Legal no local, já que tudo apontava para um mal súbito, sendo que o corpo deveria ser liberado diretamente para a funerária.

Também foi entrado em contato com o médico de plantão da cidade de Borrazópolis que atestou óbito, sendo o corpo liberado para a funerária.