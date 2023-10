Mulher de 37 anos é morta a facadas na noite de domingo em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 37 anos, foi assassinada na noite de domingo (22) na Rua Olavo Bilac, em Ivaiporã. A Polícia Militar (PM) recebeu o chamado por volta das 21 horas. A vítima foi identificada como Marcia Regina Sanches.

Durante o deslocamento ao local, a equipe do Samu informou a PM, que a vítima estava sendo encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, ela não resistiu.

Os socorristas encontraram a vítima desacordada, deitada de costas com um grave ferimento na região do abdome provocado por arma branca. Apesar dos esforços da equipe médica, que tentaram manobras de reanimação no trajeto para a UPA, não foi possível reverter a situação. O óbito da vítima foi constatado oficialmente às 21h40min, na chegada à UPA.

Após a confirmação, Polícia Civil e Instituto de Criminalística foram acionados. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

Os policiais realizaram diligências, porém, não conseguiram localizar suspeitos. O caso está sendo investigado pela 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

