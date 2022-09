Mulher de 31 anos morre na BR-376 em Jandaia do Sul

Da Redação

Uma mulher, de 31 anos, que conduzia uma moto, morreu após acidente na BR-376, em Jandaia do Sul. A grave colisão contra um carro aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (29), no trevo de acesso à cidade. Socorristas da Defesa Civil do município foram chamados, porém, a vítima morreu no local.

Testemunhas contaram que Eamara Santana Barboza, natural de Ivaiporã e moradora de Jandaia do Sul, estava trafegando pela rodovia, porém, atingiu um carro que cruzava a pista. A lateral do veículo ficou bastante danificada, pois a batida foi muito forte.

Socorristas tentaram reanimar a mulher, mas ela não resistiu. O marido da vítima chegou no local e ficou muito abalado. O motorista do carro, que também mora no município, não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi chamada e vai apurar as causas do acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana também foi para o local. Nas redes sociais, a comoção é grande.

"Com pesar, comunicamos o falecimento de nossa irmã em Cristo, Eamara Santana Barboza Fernandes, por consequência de acidente automobilístico, não resistiu"

"Que tristeza meu Deus que Deus venha consolar a família neste momento de dor".

