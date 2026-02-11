Mulher de 25 anos morre após disparo de arma de fogo dentro de residência

Uma mulher de 25 anos, identificada como Nicoli Oliveira, morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro da própria residência, na noite desta terça-feira (10), em Mauá da Serra, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, no bairro Pizolato.

📰 LEIA MAIS: Homem joga caminhonete contra carro da ex-mulher em Apucarana; criança estava com a mãe no veículo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores que relataram um disparo de arma de fogo em uma casa e a possível existência de uma pessoa ferida. No local, os policiais fizeram contato com um vizinho, que informou ter conversado com Nicoli momentos antes, quando ela retornou para o interior do imóvel. Cerca de três minutos depois, ele ouviu um estampido semelhante a um tiro.

Ao sair para verificar, o vizinho viu o companheiro da vítima, um homem de 23 anos, deixando a residência com o filho do casal, de aproximadamente um ano, no colo. Segundo o relato, o homem afirmou que o disparo ocorreu enquanto manuseava uma arma de fogo e que Nicoli teria sido atingida.

Dentro do quarto do casal, os policiais encontraram a mulher caída no chão, de costas para cima, em meio a grande quantidade de sangue, já sem sinais vitais. A arma utilizada foi localizada posteriormente sobre a cobertura de uma edícula nos fundos do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o ocorrido, o homem deixou a criança sob os cuidados do vizinho e fugiu do local, tomando rumo ignorado.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da equipe do Instituto Médico Legal. Após os procedimentos periciais, o corpo de Nicoli Oliveira foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Apucarana.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado como atendimento de local de morte e será investigado para apurar as circunstâncias do disparo e a responsabilidade do autor.