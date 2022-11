Mulher cospe em policial militar durante abordagem em Lunardelli

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi detida depois de cuspir em um policial militar e resistir com chutes, na noite de quinta-feira (11), durante uma ocorrência de som alto, em Lunardelli.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma situação de perturbação de sossego, através denúncia no 190.

- LEIA MAIS: Homem é preso suspeito de plantar maconha em sítio, em Jardim Alegre

continua após publicidade .

A solicitante relatava que passou o dia inteiro no hospital com dor e que sua vizinha estava com som excessivamente alto vindo a lhe incomodar.

Informou ainda que a autora foi de frente a sua residência e falou que a casa era dela e que não abaixaria o volume do som.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o som alto. Eles tentaram contado com a autora, porém ela se encontrava com sintomas de embriaguez.

continua após publicidade .

A mulher gritava, que ninguém faria ela abaixar o som e ao tentar realizar a abordagem já no quintal da residência, a autora cuspiu em um policial da equipe, sendo Salustiano, sendo utilizado o spray de pimenta.

Dada a voz de prisão a mulher resistiu com chutes, sendo necessário o uso de algemas.

Com interesse da solicitante representar contra a autora, ela encaminhada juntamente com o som para destacamento da Polícia Militar para termo circunstanciado.

Os policiais também realizaram a desintoxicação da mulher com água abundante.