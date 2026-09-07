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Mulher corre ao ver PM após denúncia de agressão em Ivaiporã

Suposta vítima não foi localizada; denúncia foi feita por terceiros, segundo a PM

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher corre ao ver PM após denúncia de agressão em Ivaiporã
Autor Até o registro do boletim, a mulher não havia sido localizada - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher correu ao ver a Polícia Militar após terceiros denunciarem uma suposta agressão na noite deste domingo (6), em Ivaiporã.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h36, na Avenida Ladislao Gil Fernandez. Segundo a PM, a equipe foi chamada após relatos de que a mulher estaria sendo agredida.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (07)

Ao chegar ao local, os policiais viram a mulher correr. Ela passou pela mureta que divide a pista e desapareceu.

Depois, o Copom informou que ela poderia estar na Vila João XXII. No endereço, a equipe conversou com familiares, que estavam embriagados.

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Eles relataram que houve uma discussão e que a mulher havia saído em direção ao Monte Castelo.

O homem apontado como suposto agressor estava em frente à residência e negou ter agredido a irmã.

Até o registro do boletim, a mulher não havia sido localizada.

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AGRESSÃO incidente ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública Vila João XXII
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