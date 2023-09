Mulher compra carro e 'arma' barraco após problemas mecânicos; entenda

A compradora xingou a esposa do ex-dono do carro

Uma ocorrência de injúria foi registrada pela Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, na tarde desta terça-feira (26), depois que uma mulher comprou um carro e exigiu seu dinheiro de volta para o ex-proprietário do veículo. Acontece que, cerca de 35 dias depois de o negócio ter sido fechado, a compradora alegou que o Volkswagen Gol teria apresentado problemas mecânicos.

Conforme o boletim de ocorrência, a compradora seria moradora do município de Marumbi e, nesta terça, foi até a residência dos ex-proprietários do Gol, em Jandaia, querendo desfazer o negócio, afirmando que o carro teria dado "problema". A mulher exigiu o valor que havia sido pago pelo carro e afirmou que o ex-proprietário deveria arcar com o conserto.

De acordo com relato do casal que vendeu o automóvel, nesse momento o ex-dono do carro afirmou que a responsabilidade do veículo agora seria da compradora. A mulher teria se exaltado e xingado a esposa do homem. A PM foi acionada, mas quando chegou no local a suspeita já havia ido embora.

As autoridades conversaram com a companheira do homem, que foi insultada pela moradora de Marumbi. Ela foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

