Mulher com mandado judicial por furto é presa com drogas

A equipe ROTAM da 6ª companhia Independente da Polícia Militar prendeu no início da noite de quinta-feira (21) uma mulher com mandado judicial expedido pela justiça da Comarca de Ivaiporã, pelo crime de furto. A ação policial aconteceu na Vila Monte Castelo e a detida foi flagrada com drogas.

Conforme consta no boletim de ocorrência, quando a mulher foi abordada, colocou um invólucro na boca contendo crack e ainda em sua mão havia mais três invólucros de crack e mais uma pedra do mesmo entorpecente totalizando 11,400 gramas, que renderia aproximadamente 114 pedras.

Diante dos fatos foi cientificada do mandado de prisão por furto e recebeu voz de prisão também pelo crime de tráfico de drogas.

Também foi localizado com a mulher R$20,00 em dinheiro que foi apreendido juntamente com o celular que pode ter conteúdo referente ao tráfico de drogas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a detida é muito conhecida no meio policial por aparecer em várias denúncias de tráfico de drogas, algumas delas registradas junto ao serviço de inteligência da PM e outras diretamente aos policiais, além disso, foi presa por tráfico de drogas em 2020.

