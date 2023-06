Mulher com mandado em aberto é presa após discutir e ameaçar vizinha

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher com mandado judicial em seu desfavor foi presa na quarta-feira (07-06), após discutir e ameaçar uma vizinha em Ivaiporã.

continua após publicidade

Conforme informações da Polícia Militar (PM), por volta das 13 horas, a equipe de serviço foi acionada para atendimento de um desentendimento entre mulheres.

- LEIA MAIS: Caminhoneiro é assaltado e fica dois dias amarrado em mata no Paraná

continua após publicidade

Chegando ao local, os policiais encontraram a solicitante discutindo com a autora. Ela relatou que foi ameaçada e ofendida pela autora. Ela teria dito que daria uma enxadada na cabeça da solicitante. A autora ainda teria chamado a mulher de retardada e macaca.

Diante dos fatos e do interesse em representar contra a autora do fato, as partes foram encaminhadas até a sede da 6ª CIPM para a lavratura de Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

Durante a lavratura do TCIP foi constatado em desfavor da autora um mandado de prisão expedido pela Vara de Família e Sucessões de Corbélia.

Após a formalização do termo circunstanciado a autora foi encaminhada até a Cadeia Pública de Ivaiporã, onde permaneceu à disposição da justiça.

Siga o TNOnline no Google News