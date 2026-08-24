Mulher com criança no colo é agredida e expulsa de carro pelo próprio marido

Vítima segurava uma criança de três anos no momento do ataque; horas depois, agressor abandonou uma adolescente no hospital e fugiu

Uma mulher de 36 anos foi agredida e retirada à força de dentro de um carro pelo marido na noite de domingo (23), na Rua Roraima, região central de Jandaia do Sul. A vítima estava com uma criança de apenas três anos no colo no momento do ataque e precisou ser amparada por moradores que presenciaram a cena.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas acionaram as autoridades após a briga do casal. O homem, de 32 anos, que dirigia um veículo de cor escura, expulsou a mulher e a criança e deixou o local. A Defesa Civil prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

No hospital, a equipe policial constatou que a mulher estava bastante agitada, confusa e com sinais de embriaguez. Ela relatou que o companheiro tentou quebrar os dedos de sua mão, embora não apresentasse lesões visíveis no momento do atendimento. Devido ao estado de desorientação, ela não conseguiu repassar o contato de parentes para buscar a criança — que, até a chegada das autoridades, vinha sendo cuidada por pessoas que estavam na rua.

Para resolver a situação, a polícia cruzou dados de ocorrências antigas e conseguiu localizar o endereço da mãe da vítima. Com o apoio do Conselho Tutelar, a criança de três anos foi levada em segurança para a casa da avó materna. A mulher permaneceu internada recebendo atendimento médico.

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O caso, no entanto, teve um novo desdobramento ainda naquela noite. Enfermeiros do hospital ligaram para a polícia informando que o autor das agressões havia retornado ao local, deixado uma adolescente de 15 anos na unidade e fugido logo em seguida. Como a jovem não poderia ficar desamparada no hospital, o Conselho Tutelar foi acionado pela segunda vez e a encaminhou também para a residência da avó.

Um boletim de ocorrência por violência doméstica foi registrado e o caso segue para investigação e providências legais contra o agressor.