Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
FURTO QUALIFICADO

Mulher chega em casa, encontra porta arrombada e descobre furto de vários objetos em Ivaiporã

Crime ocorreu no Bosque da Saúde, na noite de sábado (19). Câmeras da residência registraram dois indivíduos encapuzados durante o furto.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher chega em casa, encontra porta arrombada e descobre furto de vários objetos em Ivaiporã
Autor Arrombamento foi em uma casa no Bosque da Saúde - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher chegou em casa e encontrou a porta arrombada após um furto em Ivaiporã, na noite de sábado (19), no Bosque da Saúde. Ela havia saído por volta das 19h e retornou às 23h30.

Segundo a Polícia Militar, foram furtados um notebook, um drone, um celular, joias e cartões bancários. A vítima não soube informar a quantidade exata de joias levadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Acidente na BR-376 deixa um morto e dois feridos em Maringá

Câmeras de segurança da residência registraram dois indivíduos encapuzados dentro do imóvel. As imagens mostram os suspeitos retirando os pertences.

Após o chamado, os policiais fizeram patrulhamento nas proximidades para tentar localizar os autores. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis e registrou a ocorrência como furto qualificado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bosque da saúde câmeras de segurança Furto ivaipora notebook e joias POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV