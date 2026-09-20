Mulher chega em casa, encontra porta arrombada e descobre furto de vários objetos em Ivaiporã

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Crime ocorreu no Bosque da Saúde, na noite de sábado (19). Câmeras da residência registraram dois indivíduos encapuzados durante o furto.

Uma mulher chegou em casa e encontrou a porta arrombada após um furto em Ivaiporã, na noite de sábado (19), no Bosque da Saúde. Ela havia saído por volta das 19h e retornou às 23h30.

Segundo a Polícia Militar, foram furtados um notebook, um drone, um celular, joias e cartões bancários. A vítima não soube informar a quantidade exata de joias levadas.

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Câmeras de segurança da residência registraram dois indivíduos encapuzados dentro do imóvel. As imagens mostram os suspeitos retirando os pertences.

Após o chamado, os policiais fizeram patrulhamento nas proximidades para tentar localizar os autores. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

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A equipe orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis e registrou a ocorrência como furto qualificado.

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