Mulher chega em casa e flagra tentativa de invasão com vassoura; vídeo

O suspeito foi preso pela PCPR

Uma tentativa de invasão "inusitada" foi registrada na noite desta segunda-feira (17), em Faxinal, no Vale do Ivaí. Uma mulher e sua filha chegaram em casa e flagraram um homem tentando arrombar uma das janelas da residência com uma vassoura.

A proprietária do imóvel rapidamente acionou a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Enquanto aguardavam, mãe e filha ficaram escondidas atrás de um carro e aproveitaram para filmar o suspeito tentando arrombar a janela da cozinha utilizando o cabo do utensílio doméstico. Veja no final da matéria.

A mulher também esperava o esposo. Quando o companheiro chegou na residência, que fica localizada no bairro Parque Industrial, ele foi até o invasor, mas o homem conseguiu fugir antes da chegada da PC. As equipes realizaram buscas pela região e localizaram o indivíduo.

Ao ser identificado e questionado pelas autoridades, o homem confirmou que tentou invadir a casa com a intenção de furtar. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Faxinal. A identidade do autor do crime não foi divulgada.

