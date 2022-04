Da Redação

Mulher chama PM após ser ameaçada pelo padrasto por áudio

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM), após sofrer ameaças do padrasto nesta terça-feira (5), em Cambira.



continua após publicidade .

No local, ao conversar com a solicitante e também com seu marido, eles informaram aos policiais que receberam um áudio através do celular em tom de ameaça. Na gravação, de acordo com a vítima, o padrasto diz que vai para Maringá contratar alguém para 'acertar as contas' com os dois.

A solicitante informou à PM que isso aconteceu por um desentendimento que tiveram na data na última segunda-feira (4). As vítimas foram orientadas pelos policiais.