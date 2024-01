Mulher chama PM após ex ameaçar divulgar fotos íntimas dele em Jandaia

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, acionou a Polícia Militar (PM) durante a noite desta terça-feira (2), após o ex-marido roubar um chip de celular e ameaçar divulgar fotos íntimas dela em aplicativos de conversa na internet.

Aos policiais, a vítima afirmou que possui uma medida protetiva contra o ex-marido, mas mesmo assim o homem foi até ela nesta terça-feira (2) para roubar o chip do celular dela e ameaçar a mulher sobre a divulgação das fotos pessoais da mulher.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima afirmou que decidiria posteriormente se iria representar contra o ex-marido. Conforme a PM, ela foi orientada sobre o prazo para tomar a decisão.



