Mulher chama a polícia depois de ser agredida e ameaçada pelo marido

Uma mulher chamou a polícia após ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, em Ariranha do Ivaí. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (28) e o homem foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom para comparecer na Rua José Trizotti, por volta das 21 horas.

No endereço, em contato com a solicitante, ela relatou que estava com o convivente em uma lanchonete e ao chegarem na casa, ele começou a agredi-la. De início pensou que era um tipo de brincadeira, mas que logo depois notou que de fato estava sendo agredida com a intenção de machucar.

O autor a teria empurrado contra a parede e desferiu um tapa, fazendo ameaça de morte.

Após conseguir se desvencilhar, ela ligou para a polícia e o autor se evadiu, porém, logo depois ele retornou para casa e entrou no banheiro .

Diante do desejo da vítima em representar, pois não seria a primeira vez que isso aconteceu, a equipe policial deu voz de prisão ao autor que foi encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para as providências de polícia judiciária.

