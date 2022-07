Mulher chama a polícia após ser agredida e levar 'mata-leão' do marido

Da Redação

Uma mulher foi agredida e levou um golpe conhecido como ‘mata-leão’ do marido durante uma discussão. O caso foi na tarde de quinta-feira (15) na Rua General Honório de Oliveira, em São João do Ivaí.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 15h30, no local a solicitante relatou que discutiu com o amásio que aplicou um “mata leão” e a arremessou ao solo. Disse ainda que possua um computador que foi totalmente danificado pelo agressor.

Quando a equipe chegou à residência, o autor não se encontrava mais no local, sendo então realizado patrulhamento nas imediações, porém sem êxito.

Diante dos fatos a vítima foi devidamente orientada sobre os procedimentos a serem adotados e foi confeccionado este boletim de ocorrência.

Em Lidianópolis amásio agride esposa e faz ameaça de morte

Na madrugada, os policiais atenderam outra situação de violência doméstica. Desta vez em uma residência no centro de Lidianópolis.

A equipe fez contato com a vítima que confirmou a situação, reiterando que seu companheiro, chegou na residência aparentemente embriagado e desferiu um soco contra ela e a ameaçou de morte.

Disse ainda que no momento em que ela fez contato com o 190, o autor se evadiu do local e não retornou mais.

