Mulher chama a PM para relatar sumiço de filho em São Pedro do Ivaí

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da tarde desta quarta-feira (23), por uma moradora de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, por conta do sumiço de seu filho. A mulher é moradora da Rua Maria Thereza, no centro da cidade.

Segundo a mulher, seu filho está desaparecido desde o último domingo (20). Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os familiares informaram que rapaz saiu da casa com a sua motocicleta para encontrar uma mulher, na data em questão, e até essa quarta-feira (23), quando a PM foi acionada, não havia retornado.

Ainda de acordo com informações repassadas aos PMs, no dia em questão, o homem saiu de casa vestido uma camiseta e uma calça preta. Segundo a PM, o B.O foi realizado e a mulher foi orientada.

