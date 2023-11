Mulher chama a PM e diz estar sendo perseguida e ameaçada pelo ex

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada no final da tarde de segunda-feira (13) via Copom para se deslocar ao Posto de Combustíveis Panorama, onde a solicitante dizia que estaria sendo perseguida por seu ex-namorado.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a vítima, que afirmou estar sendo perseguida por seu ex-namorado, que dirigia um Gol branco; no entanto, ela não soube repassar mais características do veículo.

A mulher disse ainda aos agentes, que enquanto aguardava no posto de combustíveis, por ser um ambiente público, o rapaz ligou várias vezes para ela e fez ameaças de morte. Disse ainda que vazaria fotos íntimas da vítima. Ela também teme pela vida de seu filho.

Relatou que o autor possui uma arma de fogo e que utiliza tornozeleira eletrônica pelo crime de tráfico de drogas. A vítima foi orientada, e foi feita busca pelo indivíduo nas imediações; no entanto, ninguém foi localizado.

