Mulher chama a PM após ver sogro ameaçando esposa com facão

A Polícia Militar de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, precisou ser acionada na noite deste domingo (20), após um homem ameaçar a esposa com um facão em uma casa localizada no centro da cidade.

Quem acionou os policiais foi a nora do casal que viu o momento que o homem ameaçou sua esposa com o facão. No entanto, o homem acabou correndo após alguns familiares intervir na situação, mas disse que iria voltar.

De acordo com a PM, os agentes conversaram com a vítima no local e ela relatou que o seu marido estava muito agressivo e com sinais de embriaguez quando ameaçou ela com o facão. Ela ainda afirmou que iria pousar em outra casa por estar com medo de que se marido retornasse na casa.

Ainda como consta B.O, os policiais afirmaram que rondas pela região, mas o homem não foi encontrado.

